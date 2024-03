Inter senza gli infortunati Arnautovic e Carlos Augusto: entrambi out per l'Atletico Madrid

C'è l'esito degli esami svolti da Arnautovic e Carlos Augusto: entrambi saranno out per Atletico Madrid-Inter di mercoledì.

Oltre a un prezioso successo che ha avvicinato ulteriormente lo Scudetto della seconda stella,la trasferta di Bologna ha portato in dote per l'Inter anche due infortuni: quelli di Marko Arnautovic e Carlos Augusto.

Entrambi non saranno a disposizione di Simone Inzaghi per l'importante trasferta del 'Civitas Metropolitano' di Madrid al cospetto dell'Atletico, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Due ricambi in meno per la panchina in un match cruciale per il prosieguo del cammino nerazzurro in Europa.