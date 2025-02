Inter in emergenza, fuori Carlos Augusto, Darmian e Zalewski: Inzaghi pensa al cambio modulo?

Ad Inzaghi sono rimasti a disposizione solo Dimarco e Dumfrie: in Coppa Italia l'Inter ha fatto vedere novità tattiche.

L'ultimo esterno dell'Inter a fermarsi è Matteo Darmian, che nel corso del primo tempo contro la Lazio in Coppa Italia è uscito per un infortunio muscolare. Stop che si va ad aggiungere a quelli degli ultimi giorni e che mettono la squadra in emergenza sulle fasce.

Oltre a Darmian infatti, sono momentaneamente indisponibili anche Carlos Augusto e Nicola Zalewski; quest'ultimo si è fatto male negli ultimi giorni mentre il brasiliano era già fuori da qualche gara.

L'Inter avrà un calendario pieno di impegni nelle prossime settimane essendo dentro tutte le competizioni e per questo alcuni giocatori saranno costretti agli straordinari. C'è però anche la possibilità di un cambiamento tattico, che Simone Inzaghi ha infatti proposto proprio in Coppa Italia nella gara vinta 2-0. Ecco come può "trasformarsi" l'Inter.