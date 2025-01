L'attacco dell'Inter vuole essere il migliore della storia: caccia al record, alla tripla cifra in Serie A in 38 partite

Lecce vs Inter

Con una partita ancora da recuperare, l'Inter ha già messo insieme 51 reti: potenzialmente può fare la storia arrivando a cento.

Ora che anche capitan Lautaro Martinez ha ripreso a segnare, ritrovando la fiducia e allontanando la peggior crisi (come affermato dallo stesso argentino) nella sua carriera, l'Inter e il suo attacco non sembrano avere più limiti. Nonostante il pareggio contro il Bologna e una vittoria contro l'Empoli tutt'altro che facile, la squadra di Inzaghi ha dimostrato nuovamente di avere sempre il piede caldo in attacco.

Le cinque reti nelle ultime due partite hanno permesso all'Inter di superare quota 50 reti nell'attuale Serie A, attestandosi al numero di 51 che la rendono una delle squadre più prolifiche del continente. Solamente due squadre abituate ad essere in vetta in tal senso hanno messo insieme più goal di Lautaro e compagni, e non di molto: il Bayern è già a 56, il Barcellona a 52. Subito dopo, loro. Thuram, Dumfries, Martinez.

Il Barcellona ha giocato lo stesso numero di gare dell'Inter, il Bayern due in meno. Ma non è questo il discorso, visto un confronto tra campionati che lascia il tempo che trova. Il punto è che la squadra