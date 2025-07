Inter, Frattesi operato di ernia inguinale: i tempi di recupero e quando torna a disposizione di Chivu

Il centrocampista è stato operato con successo: l’obiettivo è tornare disponibile entro l’inizio della Serie A. Niente ritiro completo ad Appiano Gentile.

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, è stato operato con successo per risolvere una sports hernia bilaterale che lo affliggeva da tempo.

Dopo mesi di fastidi muscolari alla coscia e un tentativo di terapia conservativa rivelatosi inefficace, il calciatore ha scelto con lo staff medico nerazzurro di sottoporsi all’intervento presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Il club ha comunicato ufficialmente l’esito positivo dell’operazione e l’inizio del percorso riabilitativo.

L'obiettivo è rimetterlo in condizione per l’inizio della Serie A, anche se non sarà a pieno regime per l'inizio del ritiro, previsto il 26 luglio.

Frattesi, che nel frattempo ha ricevuto rassicurazioni dal nuovo tecnico Cristian Chivu sul suo ruolo centrale nella rosa, resta al momento fuori dal mercato.