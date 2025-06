Inter-Fluminense quanto durerà? Rischio sospensione e tempi indefiniti per riprendere

Dopo Benfica-Chelsea, a Charlotte si gioca la partita dell'Inter: il match è a rischio sospensione per fulmini, il protocollo parla chiaro.

"Penso sia uno scherzo, non è calcio. Posso capire che per motivi di sicurezza si debba sospendere una partita. Ma se si sospendono sette o otto partite, significa che probabilmente questo non è il posto giusto per questa competizione".

A parlare è Enzo Maresca, allenatore del Chelsea che ha dovuto attendere diverse ore in più per vedere la conclusione della partita contro il Benfica. Il match, che una volta ripreso ha visto i lusitani pareggiare e portare il match ai supplementari, poi vinto dai britannici, è stato sospeso a 4 minuti dal '90 per il regolamento sulle condizioni meteo attivo da anni in America.

Dopo Chelsea-Benfica, a Charlotte, Carolina del Nord, si gioca Inter-Fluminense, altro match che potrebbe essere fermato per diverse ore. Lunedì 30 giugno, alle ore 21:00 italiane, la sfida tra la squadra italiana e quella brasiliana comincerà tra i molteplici dubbi sulle condizioni meteo, che potrebbero ritardare il calcio d'inizio o posticipare la ripresa qualora arrivi, come già capitato diverse volte durante il Mondiale, la sospensioe della gara.