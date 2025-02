Inter-Fiorentina 2-1, pagelle e tabellino: autorete di Pongracic e Arnautovic, nerazzurri a -1 dal Napoli

Botta e risposta, con annesse polemiche, nel primo tempo: Mandragora su rigore rimedia all'autorete di Pongracic. Poi ci pensa l'austriaco.

La rivincita dell'Inter, contro la Fiorentina, matura appena quattro giorni dopo il tonfo di Firenze. La squadra di Simone Inzaghi batte 2-1 la viola e approfitta del passo falso del Napoli portandosi a -1 dalla vetta del campionato. Un successo dal peso specifico enorme per i campioni d'Italia in carica che infiamma ancora di più la lotta Scudetto.

Nel primo tempo succede di tutto. Letteralmente. I padroni di casa premono da subito l'acceleratore e confinano la Fiorentina nella sua metà campo: Carlos Augusto centra il palo, Lautaro Martinez la traversa, mentre Thuram alza bandiera bianca prima della mezz'ora a causa di una contusione alla caviglia: al suo posto Arnautovic. Pochi istanti dopo l'uscita del francese, l'Inter sblocca il match sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Lautaro si avventa sulla sfera, ma alla fine è determinante la deviazione nella propria porta di Pongracic per abbattere il muro viola. Non mancano però le polemiche, perché il seguente replay evidenzia come il corner dal quale è poi scaturito il vantaggio interista in realtà non ci fosse. Le emozioni, e polemiche annesse, non sono però finite: ad un minuto dall'intervallo, Darmian intercetta col braccio il colpo di testa in area di Gosens e La Penna, dopo l'on field review, assegna il calcio di rigore che viene trasformato da Mandragora.

Nel secondo tempo l'Inter - con Zielinski dentro al posto di Calhanoglu - forza subito i ritmi e dopo appena sette minuti arriva il goal partita: Carlos Augusto, dalla sinistra, pennella il cross sul quale si avventa Arnautovic (entrato al 27' e uscito al 77') che di testa batte l'incolpevole De Gea. I padroni di casa indirizzano nuovamente la partita e la Fiorentina, nella quale c'è spazio anche per il debutto di Fagioli e Zaniolo, non trova forza ed energie per scalfire la porta di Sommer. Finisce dunque 2-1 ed è una vittoria che può pesare, e molto, nell'economia di una lotta per il tricolore che si fa sempre più avvincente con tre squadre, Napoli, Inter e Atalanta, racchiuse in un fazzoletto di cinque punti.