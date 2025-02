Inter-Fiorentina dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter vs Fiorentina

Dopo il recupero giocato giovedì al Franchi, Inter e Fiorentina chiudono il 24° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Di nuovo una contro l'altra. A quattro giorni dalla sfida del Franchi, recuperata dopo lo stop per il malore che ha colpito Edoardo Bove, Inter e Fiorentina si sfidano nuovamente, questa volta nella gara di ritorno del campionato, nella sfida valida per la 24ª giornata di Serie A.

Dopo il netto 3-0 firmato dai goal di Ranieri e Kean, protagonista assoluto con una doppietta, gli uomini di Inzaghi cercano la rivincita a San Siro.

L'Inter ha conquistato un solo punto nelle ultime due, frutto del goal allo scadere di De Vrij nel derby, mentre la Fiorentina si presenta alla sfida con l'obiettivo di allungare la striscia di tre vittorie consecutive.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Inter-Fiorentina: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.