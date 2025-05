Inter in finale di Champions: contro chi gioca, biglietti, stadio e data di maggio

Inter vs Barcellona

Superato il Barcellona, l'Inter si prepara alla finalissima di Champions due anni dopo la sconfitta contro il Manchester City: attesa massima.

Una delle partite più belle del nuovo millennio, una delle doppie sfide più equlibrate nella storia della Champions League. Alla fine, però, tra Inter e Barcellona è la squadra di Simone Inzaghi a strappare il pass per la finale, la seconda negli ultimi tre anni.

Per la settima volta nella sua storia la squadra nerazzurra giocherà per conquistare quella coppa già vinta in tre occasioni, con tre sconfitte subite dall'altra parte.

Tutto il popolo interista attende ora il grande giorno, la finale in gara unica che determinerà chi solleverà la Champions League un anno dopo il Real Madrid di Ancelotti: ci siamo quasi.