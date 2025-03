Inter-Feyenoord 2-1, pagelle e tabellino: Thuram e Calhanoglu valgono i quarti, sfida al Bayern Monaco

Inter vs Feyenoord

Dopo la vittoria dell'andata l'Inter batte il Feyenoord anche a San Siro: giocherà i quarti di Champions League contro il Bayern Monaco.

Dopo aver battuto con enorme difficoltà il Monza, l'Inter brilla neanche contro il Feyenoord riuscendo però a raggiungere i quarti di Champions League forte anche del 2-0 maturato all'andata. A San Siro, a tratti stanca, alla squadra nerazzurra basta una risicata vittoria per 2-1 , così da assicurarsi il passaggio del turno e il proseguo di annata europea.

Con Lautaro in panchina e un De Vrij k.o nel riscaldamento, l'Inter ha trovato il vantaggio ad opera di Marcus Thuram dopo pochi minuti, abile a scoccare un destro imparabile finito sotto l'incrocio. La prodezza personale del francese è però l'unico squillo da parte dei padroni di casa, contro una formazione olandese consapevole di avere le spalle al muro e con la necessità di segnare tre reti per portare la gara almeno ai supplementari.

La partita dell'Inter non è costante, spezzettata e senza squilli, Il Feyenoord, rimanendo in panchina, trova il pareggio su calcio di di rigore con Moder, in precedenza atterrato da Calhanoglu.

Ed è proprio quest'ultimo a riscattarsi nella ripresa, battendo il portiere ospite Wellenreuther dagli undici metri, la specialità della casa: conclusione vincente dopo il fallo su Taremi in precedenza e rete del 2-1 che assicura all'Inter la qualificazione e la sfida contro il Bayern Monaco di Kompany.