Inter-Feyenoord dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter vs Feyenoord

L'Inter vuole blindare la qualificazione dopo il 2-0 dell'andata in casa del Feyenoord: dove vedere la partita del Meazza in tv e streaming.

L'Inter ospita il Feyenoord nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con l'obiettivo di far fruttare al meglio il 2-0 ottenuto all'andata e, di conseguenza, qualificarsi ai quarti di finale della competizione.

La squadra di Simone Inzaghi potrà anche perdere con un goal di scarto per passare. Perdendo con due reti di scarto, invece, la sfida di ritorno proseguirebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Per andare ai quarti il Feyenoord deve imporsi al Meazza con un successo da tre goal di scarto in su.

Dove sarà visibile Inter-Feyenoord? Tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming della partita e sulle formazioni delle due squadre.