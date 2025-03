Inter in attesa degli esami di Lautaro: quando torna l'attaccante argentino e chi gioca al suo posto

Lautaro si sottoporrà agli esami dopo il problema rilevato nel ritiro dell'Argentina: c'è già una partita cerchiata in rosso sul calendario.

Lautaro è rientrato in Italia e, dalle parti di Appiano Gentile, si è già visto: l'Inter ha riabbracciato il suo capitano, tornato in anticipo rispetto al previsto a causa di un infortunio rilevato dallo staff sanitario dell'Argentina.

Sulle condizioni del 'Toro', come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', vige un moderato ottimismo in casa nerazzurra, anche se solo gli esami previsti nelle prossime ore riveleranno con certezza l'esatta entità del problema.

Ma quando potrà tornare in campo Lautaro per dare una mano ai campioni d'Italia? Già in campionato o nei match successivi?