Napoli e Inter sono le squadre favorite per il titolo di maggio 2025, occhio all'arrivo a pari punti al termine della stagione di Serie A.

L'Atalanta insegue qualche punto indietro, mentre Juventus, Fiorentina e Lazio sembrano ormai tagliate fuori. Attualmente la Dea prova a recuperare terreno, ma le vere contendenti, principali, per lo Scudetto sono Inter e Napoli: il duello prosegue, punto su punto.

I Campioni d'Italia 2024 dell'Inter e la squadra scudettata nel 2023 si danno battaglia per provare a tornare sul tetto del campionato di Serie A. Visto il grande equilbrio non è da escludere che dopo anni e anni il torneo si concluda con due squadre al primo posto, qualcosa che renderebbe il torneo 2024/2025 a dir poco leggendario.

Ma se Napoli e Inter dovessero chiudere la Serie A con gli stessi punti in classifica dopo il 38esimo turno chi rimarrebbe negli annali come Campione d'Italia? A quel punto sarà necessario giocare una partita in più.