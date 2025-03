Inter e Milan hanno depositato al Comune di Milano il DOCFAP, contenente la proposta per l’acquisizione dello stadio Meazza e delle aree limitrofe.

Inter e Milan muovono i primi passi ufficiali nell'ottica del percorso che porterà alla costruzione del nuovo stadio di Milano.

I due club meneghini, infatti, hanno presentato in via ufficiale la proposta d'acquisizione dell'impianto milanese di San Siro, e delle aree limitrofe, al Comune di Milano depositando il documento di fattibilità progettuale per la realizzazione di un nuovo impianto destinato ad ospitare le gare interne delle due società milanesi.

L'obiettivo di Milan e Inter, al quale le proprietà di RedBird e Oaktree stanno lavorando da diverso tempo, è quello di completare la procedura di acquisizione entro luglio 2025 prima di procedere con i successivi step.