I due scudetti "persi" dall'Inter di Inzaghi contro Milan e Napoli: in quale i nerazzurri hanno più rimpianti?

Uno scudetto vinto e due secondi posti in quattro anni per l'Inter: il confronto dei due campionati "persi", similitudini e differenze.

A Como c'è stata una forte sensazione di déjà vu per l'Inter, che vince ma per la seconda volta in quattro anni dice addio allo scudetto perdendolo all'ultima giornata. Nel 2022 fu il Milan di Stefano Pioli a trionfare mentre adesso è il Napoli di Antonio Conte.

Il come denominatore è Simone Inzaghi, presente già nella stagione 2021/2022 sulla panchina dell'Inter ma non solo perché diversi giocatori erano in rosa in entrambe le annate.

Contro il Como, i nerazzurri hanno fatto il loro, esattamente come era successo in quel 22 maggio 2022, quando a San Siro l'Inter superò agilmente la Sampdoria ma sia ora che tre anni fa non è bastato.

Ma in quale dei due campionati l'Inter ha più rimpianti? La squadra di Inzaghi era la favorita in entrambe le stagioni ma al di là del risultato finale non mancano le similitudini tra quanto successo in questi mesi e quel campionato dove alla fine vinse il Milan. Il confronto tra le due stagioni.