Inter dal sogno all'incubo, il bis Scudetto si allontana: una squadra svuotata vola a Barcellona

La squadra di Inzaghi sembra svuotata nel fisico e nella testa, dopo la Coppa Italia rischia di sfumare anche lo Scudetto.

Dodici giorni. Tanto è passato dall'ultima notte di festa per i tifosi dell'Inter, che il 16 aprile ha conquistato l'accesso alla semifinale di Champions League.

Anche in quel caso non era arrivata una vittoria, ma il pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco è bastato per andare avanti e continuare a sognare il Triplete.

Nessuno quella sera poteva immaginarsi che, in una settimana, la stessa squadra capace di eliminare la corazzata tedesca avrebbe perso o rischiato di perdere tutto.

Dopo quella maturata domenica pomeriggio a San Siro contro la Roma, infatti, le sconfitte consecutive dei nerazzurri salgono a tre. Cosa mai successa durante l'era di Simone Inzaghi.

Ma cosa sta succedendo all'Inter?