L’Inter in Champions League: come vedere Inter-Liverpool in streaming su NOW, come abbonarsi e quanto costa

Riscattare la bruciante sconfitta rimediata in extremis contro l’Atletico Madrid e avvicinarsi alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta: questa è la doppia missione dell’Inter, che ospita il Liverpool nella sesta giornata della Fase Campionato di Champions League e vuole ripartire di slancio dopo il ko del Civitas Metropolitano.

Di fronte ai nerazzurri c’è un avversario che proprio non riesce a uscire dalla crisi in cui si è infilato da un certo punto della stagione: il Liverpool di Arne Slot è praticamente già fuori dalla lotta per il titolo di Premier League, vinto appena pochi mesi fa, e nella giornata precedente di Champions è stato clamorosamente battuto per 4-1 ad Anfield dagli olandesi del PSV.

Sono 9 i punti conquistati fino a questo momento dal Liverpool, frutto di 3 vittorie e due sconfitte: l’Inter ne ha invece 3 in più, ovvero 12, motivo per cui una sconfitta nerazzurra permetterebbe agli inglesi l’aggancio in classifica.

La sfida tra l’Inter e il Liverpool sarà visibile in esclusiva streaming su NOW: ecco tutte le informazioni per abbonarsi e il costo del servizio.