Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
inter liverpoolGetty Images
Stefano Silvestri

L’Inter in Champions League: come vedere Inter-Liverpool in streaming su NOW, come abbonarsi e quanto costa

L’Inter ospita il Liverpool per riscattare la sconfitta contro l’Atletico Madrid e avvicinarsi alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta: come vedere la sfida in diretta su NOW.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Riscattare la bruciante sconfitta rimediata in extremis contro l’Atletico Madrid e avvicinarsi alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta: questa è la doppia missione dell’Inter, che ospita il Liverpool nella sesta giornata della Fase Campionato di Champions League e vuole ripartire di slancio dopo il ko del Civitas Metropolitano.

Di fronte ai nerazzurri c’è un avversario che proprio non riesce a uscire dalla crisi in cui si è infilato da un certo punto della stagione: il Liverpool di Arne Slot è praticamente già fuori dalla lotta per il titolo di Premier League, vinto appena pochi mesi fa, e nella giornata precedente di Champions è stato clamorosamente battuto per 4-1 ad Anfield dagli olandesi del PSV.

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Sono 9 i punti conquistati fino a questo momento dal Liverpool, frutto di 3 vittorie e due sconfitte: l’Inter ne ha invece 3 in più, ovvero 12, motivo per cui una sconfitta nerazzurra permetterebbe agli inglesi l’aggancio in classifica.

La sfida tra l’Inter e il Liverpool sarà visibile in esclusiva streaming su NOW: ecco tutte le informazioni per abbonarsi e il costo del servizio.

  • INTER-LIVERPOOL: ORARIO E QUANDO SI GIOCA

    La gara tra Inter e Liverpool si giocherà martedì 9 dicembre 2025 allo stadio Meazza, a Milano: la grande sfida prenderà il via alle ore 21.00.

    • Pubblicità

  • COME VEDERE INTER-LIVERPOOL IN STREAMING SU NOW

    Inter-Liverpool sarà visibile in diretta e in esclusiva streaming su NOW, che detiene i diritti streaming di 185 partite di Champions League su 203 a stagione fino al 2027 e che ha recentemente annunciato il rinnovo dei diritti anche per il quadriennio 2027/2031, confermandosi main partner della UEFA

    Per assistere alla sfida di San Siro tra la formazione di Chivu e quella di Slot si deve sottoscrivere un abbonamento a NOW, scaricando l’app e acquistando il Pass Sport, pacchetto nel quale è presente l’intera offerta sportiva.

    L’offerta in questione, per quanto riguarda il calcio, comprende appunto la Champions League ma anche tantissime altre competizioni: su NOW saranno visibili in esclusiva streaming sempre fino al 2031 tutte le 342 partite a stagione di Europa League e Conference League, grazie anche a Diretta Gol, oltre a tre partite a giornata della Serie A Enilive 2025/26 (e 30 delle migliori 76 partite della stagione), tutta la Serie C Sky Wifi fino al 2027/28, tutta la Premier League e il meglio di Bundesliga e Ligue 1.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE SI VEDE NOW E QUANTO COSTA

    Per accedere all’offerta sportiva di NOW si deve innanzitutto scaricare l’app su un moderno televisore oppure su un dispositivo mobile come un computer, un tablet, uno smartphone. Dopodiché si deve scegliere uno dei due piani di abbonamento presenti nel Pass Sport.

    Il primo piano di abbonamento ha un costo di 19,99 euro al mese al prezzo di 8 ed è valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, e si rinnova automaticamente di mese in mese a partire dal tredicesimo, secondo le condizioni e il prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, e salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione.

    Il secondo piano di abbonamento ha invece un costo di 29,99 euro al mese e si rinnova automaticamente di mese in mese salvo disattivazione, possibile in qualsiasi momento.

  • COSA COMPRENDE L'OFFERTA SPORTIVA DI NOW

    Sono tantissimi gli sport presenti nell’offerta sportiva di NOW oltre al calcio: dalle emozioni della Formula 1 al grande tennis, con Wimbledon in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Su NOW anche le emozioni del grande basket con NBA, EuroLeague, BKT EuroCup, la Serie A - LBA in esclusiva streaming.

    E per gli appassionati di rugby c’è un’importante novità: dal 2026 arrivano in esclusiva streaming due grandi tornei internazionali, il Torneo 6 Nazioni e il nuovo Nations Championship, che porteranno sullo schermo le sfide tra le più forti nazionali del mondo della palla ovale.

    E poi ancora pallavolo, golf, atletica e molti altri sport imperdibili disponibili con il Pass Sport.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Inter crest
Inter
INT
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0