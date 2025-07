L'Inter fissa prezzo e tempistiche per la cessione di Calhanoglu: partirà solo per 30 milioni

Le condizioni dell'Inter per lasciar partire Calhanoglu: un messaggio chiaro al Galatasaray che deve accelerare.

Calhanoglu può partire ma non per forza e soprattutto per qualsiasi proposta che arriverà all'Inter; il club nerazzurro ha una chiara strategia per il centrocampista turco, il cui futuro rimane incerto.

Da settimane il Galatasaray manda segnali chiari all'Inter e al giocatore sulla volontà di acquistare Calhanoglu ma fino ad ora non ha ancora concretizzato il forte interesse, fermandosi quindi a sondaggi e prime valutazioni.

L'Inter però non vuole rimanere in bilico con un giocatore così importante perché il suo addio cambierebbe anche le strategie di mercato. Ecco perché il club nerazzurro ha fissato un prezzo per cedere Calhanoglu e soprattutto delle tempistiche che dovranno essere rispettate da chi vuole il giocatore. L'obiettivo insomma è risolvere in un modo o nell'altro la questione in fretta.