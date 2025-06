L'Inter ha deciso, vuole Bonny: trattativa in corso con il Parma, le cifre e cosa manca per chiudere

Bonny è il profilo che l'Inter ha scelto per rinforzare l'attacco: l'operazione è entrata nel vivo, tutti i dettagli.

Al Mondiale per Club l'Inter avrà solo due dei cinque attaccanti che erano nella rosa in stagione, ovvero i titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Joaquin Correa e Marko Arnautovic infatti non faranno più parte della rosa nerazzurra; l'argentino ha già iniziato la nuova avventura al Botafogo mentre per Arnautovic il contratto scadrà tra pochi giorni. In più mancherà negli Stati Uniti anche Mehdi Taremi per l'impossibilità di uscire dall'Iran dopo le ultime vicende.

Basterebbe questo per far capire come una delle priorità del club sia rinforzare l'attacco con almeno un colpo ma più probabilmente due, a seconda anche di come gestirà i vari giocatori rientrati dal prestito come Sebastiano Esposito e Francesco Pio Esposito.

Sul primo rinforzo comunque l'Inter ha le idee chiare ed ha puntato su Ange-Yoan Bonny del Parma. La trattativa tra i due club è già iniziata e procede spedita anche se ancora non c'è l'accordo. Ecco a che punto è l'operazione.