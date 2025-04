Inter-Bayern Monaco è anche Lautaro contro Kane: la sfida tra due centravanti diversi alla ricerca della consacrazione in Champions League

Dopo l'andata a due volti, i due devono incidere nel ritorno dei quarti: la Champions per la consacrazione del Toro, Kane vuole il primo trofeo.

La sfida di questa sera tra l'Inter e il Bayern Monaco, che si prepara a vivere il suo epilogo in Champions League con il ritorno dei quarti di finale, è destinata a diventare un crocevia non solo per le sorti delle due squadre, ma anche per il destino di due dei più grandi attaccanti del panorama internazionale: Lautaro Martinez ed Harry Kane.

Il primo ha sempre avuto la capacità di segnare e fare la differenza nei momenti cruciali, mentre il secondo, che è alla ricerca del riscatto in un cammino che sembra non voler mai decollare.

Nel match di andata, a Monaco di Baviera, Kane ha avuto la grande occasione di indirizzare la partita in favore del Bayern, ma un errore clamoroso, con la palla che ha centrato il palo alla sinistra di Sommer, ha fatto sfumare la possibilità di scrivere una storia diversa.

Lautaro, al contrario, ha approfittato di un momento decisivo, segnando un goal straordinario che ha messo la sua impronta sulla partita e sul match, poi vinto 2-1 dai nerazzurri grazie alla rete di Frattesi dopo il momentaneo pari di Muller.

“Lautaro Martinez? È un ottimo giocatore, uno dei migliori attaccanti da anni. Ha segnato un gran gol all'andata, è un giocatore pericoloso e i nostri difensori lo sanno - ha detto Kane in conferenza stampa, alla vigilia del match -. Penso che dia tanto alla squadra molto più dei goal, per come aiuta la manovra e come infastidisce il possesso avversario. È un giocatore che rispetto molto".

A Milano, nella notte che decreterà la semifinalista che affronterà il Barcellona di Flick, Kane avrà la possibilità di redimersi, mentre l’Inter potrà contare su un Lautaro che sa come fare la differenza in ogni occasione.