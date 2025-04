Inter-Bayern, infortunato anche il presidente: dopo i giocatori un altro k.o

Inter vs Bayern Monaco

Ennesimo infortunio, stavolta a rimanere fermo per diverse settimane sarà il presidente: niente Inter-Bayern Monaco.

Negli ultimi dieci giorni si è fatto un gran parlare degli infortunati in casa Bayern Monaco, visto e considerando il doppio scontro di Champions League contro l'Inter. Da Neuer a Upamecano, da Pavlovic a Davies, diversi giocatori fondamentali, compreso Musiala, hanno saltato il quarto d'andata europeo. Gli infortuni in casa bavarese, però, non si fermano ai calciatori.

Stavolta l'ultimo k.o del Bayern Monaco riguarda il presidente Herbert Hainer, numero uno del club costretto a saltare la trasferta di San Siro in cui la sua squadra proverà a ribaltare il 2-1 maturato all'andata.

Cosa è successo ad Hainer? Il presidente del Bayern si è rotto il perone qualche giorno fa e quindi non potrà partecipare alla gara in casa dell'Inter. Sempre vicinissimo alla squadra, favorita per la vittoria della Bundesliga, il 70enne stavolta è costretto suo malgrado a guardare il match europeo nella sua abita

zione.