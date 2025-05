Inter-Barcellona, turnover record per entrambe: 3 giocatori confermati su 22

Solamente tre giocatori titolari dopo Barcellona-Inter: dentro tutte le seconde linee per le partite di sabato contro Valladolid e Verona.

Nonostante siano entrambe in lotta per vincere il proprio campionato, con il Barcellona nettamente messo meglio rispetto all'Inter, entrambe sono consapevoli di quanto la Champions League sia importante. Per questo, in vista del ritorno delle semifinali previsto martedì a San Siro, sia Simone Inzaghi che Hansi Flick hanno sfoderato il massimo turnover possibile.

Viste le sfide sulla carta alla portata, Inter e Barcellona hanno schierato solo le riserve, o quasi, per la partita precedente alla Champions League giocata sabato.

Nel caso specifico la squadra italiana è scesa in campo contro il Verona con dieci cambi rispetto alla trasferta di Montjuic (3-3, lo scorso mercoledì), mentre quella spagnola ha affrontato il Valladolid confermando solo due uomini.