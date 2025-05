Inter vs Barcellona

Tensione al triplice fischio finale di Marciniak tra l'attaccante dell'Inter e il giovane blaugrana.

Qualunque squadra si tifi, ci sono aspetti di Inter-Barcellona che possono essere solo oggettivi. Le parate di Yann Sommer, emozionatosi a fine gara dopo essere stato probabilmente il migliore in campo della partita, sono state indubbiamente tra le più belle (e decisive) degli ultimi anni, capaci di entrare nell'immagino dei tifosi in pochi secondi diventando immediatamente cult.

Del resto Sommer è andato veramente oltre ogni propria possibilità dicendo no al Barcellona nel momento migliore dei blaugrana.

Certo, ha incassato tre goal, ma ha evitatato dei goal che sembravano oramai fatti ed avrebbero spezzato qualsiasi squadra, anche una in grado di andare avanti di due reti contro i blaugrana prima di venire rimontati per 3-2, con il pari di Acerbi in extratime e quello di Frattesi nei supplementari.

"Sono molto felice, è stata una partita incredibile" ha detto Sommer al termine della partita valsa il pass per la finale di Champions. "L'ultima parata speciale, Yamal è un giocatore incredibile. Sono felice che non sia entrata".

Quella contro Yamal è stata l'ultima di tre grandi e decisive parate, fondamentali per il passaggio del turno.