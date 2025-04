Inter-Barcellona in semifinale di Champions? La situazione su andata o ritorno in casa

Mercoledì 16 aprile si decidono le due semifinali della Champions League 2025: Inter a caccia del pass per il turno successivo.

Tra le 22:45 e le 23:30 di mercoledì 16 aprile, a seconda della conclusione della sfida ai tempi regolamentari, supplementari o direttamente ai calci di rigore, i tifosi dell'Inter sapranno se la propria squadra giocherà le semifinali di Champions League o meno.

Dopo il 2-1 in casa del Bayern Monaco, l'Inter è in vantaggio per accedere alla semifinale, ma dovrà pareggiare o vincere in quel di San Siro contro i tedeschi, senza diversi titolari ma agguerriti nel cercare di rimontare e passare il turno di Champions.

Ad attenderli ci sarà quasi sicuramente il Barcellona, impegnato a Dortmund dopo il 4-0 della partita d'andata: anche le semifinali si giocano in partite di andata e ritorno, con la situazione già definita per quanto riguarda la squadra che ospiterà il secondo match tra le proprie mura, decisivo per l'approdo al turno successivo della Champions.