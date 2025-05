Inter-Barcellona, Lewandowski convocato: titolare o in panchina? Le ultime sul polacco

Inter vs Barcellona

Tra i convocati del Barcellona c'è anche Lewandowski, indisponibile nella prima partita di Champions terminata 3-3: ha recuperato.

Robert Lewandowski è stato convocato per la trasferta di Milano. Dopo l'infortunio subito nelle ultime settimane, l'attaccante polacco ha ricevuto l'ok dello staff medico del Barcellona, così da partecipare al ritorno delle semifinali di Champions League contro l'Inter. Un'ottima notizia per Flick, che potrà contare nuovamente sull'ex Bayern, fuori causa nell'andata di Montjuic terminata 3-3.

Convocato, Lewandowski potrebbe però ancora partire dalla panchina e subentrare eventualmente a gara in corso. Non ancora al 100%, del resto, il bomber del Barcellona non è certo di essere titolare a San Siro contro l'Inter, con Ferran Torres che almeno inizialmente potrebbe essere confermato dal primo minuto.

Novità sulla sua titolarità o meno potrebbero arrivare nella serata con la conferenza di Flick, ma la sensazione è che l'ex ct della Germania deciderà sul da farsi solamente nel pomeriggio di martedì, a poche ore da Inter-Barcellona. Intanto, però, Lewandowski parte con la squadra alla volta di San Siro.