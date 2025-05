Inter-Barcellona, Koundè infortunato: non ci sarà il più presente di Flick. Salto nel buio, due opzioni per sostituirlo

Fuori causa per Inter-Barcellona, Koundé è un'enorme assenza per Flick: non è praticamente mai esistita una squadra 2024/2025 senza di lui.

Flick è riuscito a costruire una macchina quasi perfetta. Quasi, perché le reti subite contro l'Inter in Champions League dimostrano che nel calcio nulla lo è. I blaugrana sono un'ottima squadra, ancora favorita per completare il Triplete dopo il successo in Coppa del Re, ma possono entrare nel pallone. In più hanno bisogno di tutti gli ingranaggi messi al posto giusto per poter performare, vincere, stupire. Per questo l'assenza di Jules Koundé, imprescindibile terzino destro titolare, è un salto nel buio.

No, Koundé non giocherà Inter-Barcellona, ritorno delle semifinali di Champions previsto a San Siro il prossimo 6 maggio. Infortunatosi nell'andata di Montjuic, l'esterno francese ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo, sostituito da Eric Garcia. Fuori per tre settimane, il giocatore transalpino potrà eventualmente tornare a disposizione solo per la finalissima contro PSG o Arsenal.

Senza Koundé, il giocatore più presente del Barcellona nel 2024/2025, Flick dovrà passare a un piano B al quale ha sempre pensato marginalmente, considerando che al massimo il francese è stato sostituito per qualche minuto, soprattutto a fine gara. Ora però l'ex ct della Germania dovrà azzeccare il suo cambio, consapevole di avere principalmente due opzioni per Inter-Barcellona.