Inter-Barcellona è il maggiore incasso nella storia del calcio italiano: pioggia di milioni

Battuto anche il Derby Champions del 2023, visto l'aumento del costo dei biglietti: Inter-Barcellona è record all-time per le squadre italiane.

Non solo la possibilità di giocarsi la finale contro PSG o Arsenal, ma anche diversi milioni in palio per Inter e Barcellona. Accedere all'ultimo atto del torneo, previsto il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera, porterà nelle casse delle due contendenti 17 milioni in più rispetto alle semifinali. A proposito di incassi, però, la squadra nerazzurra farà registrare già il più alto di sempre per il secondo atto contro i blaugrana.

Parliamo dell'incasso, in particolare, derivante dalla vendita dei biglietti, visto un San Siro soldout e pronto a trascinare i nerazzurri dopo il 3-3 della partita d'andata. Non proprio a prezzo popolare, i tagliandi venduti permetteranno all'Inter di avere per le mani la più grossa cifra mai incassata da una squadra di calcio italiana.

Insieme al popolo dell'Inter che da tempo ha assaltato i botteghini fisici e online per essere parte della storia, a San Siro sono previsti anche 4.200 tifosi catalani per sostenere il Barcellona dal settore ospiti.