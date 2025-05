Inter vs Barcellona

Dopo il 3-3 della partita d'andata, Inter e Barcellona sono in campo a San Siro per accedere alla finalissima: chi passa con l'attuale risultato.

IN AGGIORNAMENTO

L'attesa è finita, Inter e Barcellona sono in campo a San Siro per la seconda partita delle semifinali di Champions League, quella che deciderà quale delle due squadre giocherà a Monco di Baviera per provare a sollevare la coppa.

Ma con l'attuale risultato di Inter-Barcellona, la squadra di Inzaghi è qualificata alla finale oppure no?