-1 a Inter-Barcellona: come stanno Lautaro Martinez, Pavard e Lewandowski e le probabili formazioni di Inzaghi e Flick

Il countdown verso la gara che vale una stagione è agli sgoccioli: la situazione infortunati delle due squadre e chi scenderà in campo a San Siro.

Meno uno. Meno uno alla notte delle notti, meno uno alla partita che vale tutta una stagione. Inter contro Barcellona, di nuovo di fronte sei giorni dopo il pirotecnico 3-3 maturato in Catalogna: stavolta, a differenza dell'andata, una esulterà e l'altra piangerà.

Sia la formazione di Simone Inzaghi che quella di Hansi Flick arrivano alla sfida decisiva con qualche pensiero di formazione. E qualche ansia, in particolare, relativa alle condizioni di certi giocatori infortunatisi nel corso delle ultime settimane.

Perché no, il periodo di avvicinamento a Inter-Barcellona da questo punto di vista non è stato semplicissimo né per l'una né per l'altra. Inzaghi ha dovuto fare i conti con il problema fisico di Lautaro Martinez, ma anche con l'infortunio di Pavard. E Flick si è dovuto arrangiare senza il totem Lewandowski nelle ultime partite.

Chi recupera per la grande sfida di San Siro, in programma martedì alle 21? Lautaro e Pavard saranno in campo? E come stanno Lewandowski, ma anche Koundé, Balde e Gavi? Come sta procedendo l'avvicinamento alla partita tra Milano e la Catalogna.