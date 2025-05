Inter-Barcellona è il confronto tra Bastoni e Cubarsì: i due difensori moderni per eccellenza, il gioco di Inzaghi e Flick passa da loro

La grande sfida di Champions mette contro due dei migliori difensori al mondo: Bastoni da anni un pilastro, Cubarsì studia sulle orme di Piquè.

Di duelli a distanza e confronti diretti Inter-Barcellona ne offre molti: la sfida tra i registi De Jong-Calhanoglu o quella, per rimanere in mezzo al campo, tra Barella e Pedri e paragoni tra le tante stelle in attacco.

Ce n'è un altro però che riguarda la difesa e mette "contro" due tra i difensori migliori al mondo. Da una parte Alessandro Bastoni, leader dell'Inter, dall'altra Pau Cubarsì, talento purissimo della masia.

Entrambi rappresentano in pieno le due squadre per come giocano; la loro presenza in campo è fondamentale e non solo dal punto di vista difensivo ma forse, ancor di più, per quello che danno ai propri allenatori in possesso.

Ecco l'analisi e il confronto dei due giocatori.