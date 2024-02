Lo strano Inter-Atletico Madrid di Arnautovic: quando un goal ti cambia la serata

Subentrato a Thuram, l'attaccante austriaco prima spreca troppo, poi si fa perdonare: San Siro lo applaude.

Lautaro Martinez gli si avvicina, a un certo punto: lo rincuora, perché sa che pesa quell'errore. Marko Arnautovic ha appena spedito altissimo il pallone del possibile 1-0, al 63'.

Ma il calcio è bello perché basta un quarto d'ora per cambiare tutto: al 79' tutto San Siro è in piedi. Dalle parti di Arnautovic ci sono tutti i compagni, in festa. L'Inter è in vantaggio grazie al suo protagonista inatteso: e questo è sufficiente.

Basta per rimuovere dalla memoria collettiva gli errori pesanti di qualche minuto prima. Basta perché i nerazzurri archiviano l'andata della sfida con l'Atletico Madrid con un vantaggio guadagnato anche con merito. E nonostante tutto.