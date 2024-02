Inter-Atletico Madrid 1-0, cronaca, tabellino e voti: Arnautovic alla fine ce la fa, il primo round è nerazzurro

Dopo due errori clamorosi, Arnautovic si riscatta e decide il primo round degli ottavi di Champions tra Inter e Atletico Madrid.

Nonostante una serata che sembrava maledetta, tra l'infortunio di Thuram e le occasioni sprecate, l'Inter porta a casa una vittoria di platino (la nona consecutiva in tutte le competizioni) nell'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico. Arnautovic sbaglia ma poi si riscatta, a Madrid sarà battaglia, ma l'Inter ci arriva con un vantaggio da difendere.

Inzaghi riporta in campo il suo undici ideale, con Darmian a destra e Dimarco ovviamente sulla sinistra. Dietro tocca ancora a De Vrij in assenza di Acerbi. L'Atletico del Cholo Simeone si schiera a specchio: Witsel agisce nel terzetto dei centrali, davanti Morata recupera in extremis ma comincia in panchina.

La partita, invece, comincia sotto il segno di Brehme, l'ex campione tedesco e leggenda nerazzurra, scomparso qualche ora prima. In campo inizialmente l'Inter fatica a fare il suo gioco. Anche perché Calhanoglu non gira e incappa forse nella prima vera serata storta della sua stagione. Solo nel finale di tempo qualcosa lì davanti inizia ad accendersi, con Lautaro che spreca una enorme occasione dopo un grande lavoro di rifinitura da parte di Thuram. Lo stesso Thuram che poco dopo si tocca l'adduttore ed è costretto ad issare bandiera bianca durante l'intervallo.

Al suo posto entra Arnautovic e le premesse non sono delle migliori, visto che l'austriaco si mangia subito l'1-0 alla prima azione del secondo tempo. Il rimpianto che lì non ci fosse Thuram si fa ancora più grosso quando Arnautovic ne sbaglia uno ancor più clamoroso, a pochi metri da Oblak. Sembra una maledizione, ma San Siro non si abbatte ed anzi incita Arnautovic a non cadere nell'oblio psicologico. Una strategia che funziona, visto che la palla della redenzione alla fine arriva per Arnautovic: è lui, infatti, a ribadire in rete la respinta di Oblak sul tiro di Lautaro e a regalare una vittoria fondamentale per l'Inter in una notte di Champions che sembrava stregata.