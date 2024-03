Inter ai quarti di Champions League 2024? Contro chi gioca in caso di qualificazione e tabellone

Inter di scena a Madrid contro l'Atletico per il ritorno degli ottavi di Champions: le possibili avversarie in caso di accesso ai quarti.

Manca sempre meno al momento della verità in Champions League per l'Inter, impegnata a difendere il successo ottenuto nell'andata degli ottavi contro l'Atletico Madrid.

Obiettivo qualificazione ai quarti per i nerazzurri, vittoriosi per 1-0 nel primo atto disputato a San Siro il 20 febbraio: decisiva la rete di Arnautovic nel secondo tempo, dopo l'ingresso in campo al posto dell'infortunato Thuram.

Ma contro chi giocherebbe l'Inter in caso di passaggio del turno? Scopriamo le possibili avversarie dei nerazzurri ai quarti di Champions League.