Inter a caccia di un difensore: fari puntati su Bijol dell'Udinese

De Vrij può lasciare il club nerazzurro: oltre al 25enne sloveno, nel mirino c'è anche il difensore francese del Salisburgo Oumar Solet.

La carta d’identità di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij spinge l’Inter a delle riflessioni in vista del futuro. Il rendimento dei due difensori ex Lazio resta altissimo, come dimostrato nell’ultima stagione, ma l’età avanza e il club nerazzurro deve programmare il futuro.



Nell’imminente vertice di mercato tra Simone Inzaghi e la dirigenza, rappresentata dall’amministratore delegato Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin, si parlerà proprio del possibile investimento legato ad un rinforzo nel reparto arretrato.

Non è da escludere la partenza dell’olandese, che interessa in patria. Secondo La Gazzetta dello Sport, nel mirino del club nerazzurro ci sono due profili in particolare: Jaka Bijol dell’Udinese e di Oumar Solet del Salisburgo,

Un possibile investimento che ricorda quello fatto la scorsa estate per Bisseck, arrivato dai danesi dell’Aarhus per 7 milioni di euro.