insigne torontoGetty Images
Andrea Ajello

Insigne tra ritorno in Serie A e Nazionale: "Italia? Gattuso sa il mio pensiero, la voglia c'è"

Lorenzo Insigne ha parlato del momento che sta attraversando da giocatore svincolato e della speranza di trovare presto una squadra, oltre all'ambizione di una chiamata di Gattuso.

Qualche mese fa Lorenzo Insigne ha terminato la sua esperienza in Canada, dove giocava con i Toronto FC da anni. A differenza di Federico Bernardeschi, anche lui nel club canadese, l'ex Napoli però non ha ancora trovato una nuova squadra per rimettersi in gioco.

Insigne però si sta allenando in attesa di una chiamata che potrebbe arrivare presto. Non sono mancati i rumors in questo periodo sul suo possibile ritorno in Serie A. 

Ma potrà davvero accadere? Il fantasista ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dove ha affrontato anche l'argomento Nazionale e il rapporto con Gennaro Gattuso. 

  • "NAPOLI SFORTUNATO"

    "Inter, Milan e Napoli hanno tutte grandi campioni. Penso che sarà un campionato molto combattuto e potranno lottare fino alla fine, però spero che sia il Napoli a trionfare", ha detto Insigne sulla lotta scudetto mentre soffermandosi sulla sua ex squadra: "Quest'anno c'è stata parecchia sfortuna a livello di infortuni ma sono convinto che il mister saprà uscire anche da questa situazione".

  • "TORNARE IN NAZIONALE? IL PENSIERO C'È"

    "Ho un grande rapporto con Gattuso, l'ho sempre ribadito anche quando era qui a Napoli", le parole del giocatore italiano sul commissario tecnico, che ha avuto come allenatore. Insigne ha aggiunto in vista dei playoff di marzo: "Penso che saprà tirare fuori il meglio dai giocatori per arrivare al Mondiale. Non possiamo immaginarci un'altra volta fuori. Tornare in Nazionale? Quando uno gioca, il pensiero c'è sempre, ho vinto anche un Europeo. La voglia c'è". 

  • "DEVO TROVARE UN CLUB"

    Insigne però è consapevole che per poter avere una chance deve ricominciare a giocare: "Prima devo tornare in un club e poi pensare alla Nazionale. Il mister sa il mio pensiero. Mi sento bene, mi alleno in campo e in palestra, sperando che arrivi qualcosa che mi soddisfi e che mi permetta di tornare".

  • "FUTURO? VOI SAPETE PIÙ DI ME"

    Ma dove potrà andare Insigne? Nelle ultime settimane, oltre alle voci di un ritorno a Napoli, il giocatore è stato accostato alla Lazio dove ritroverebbe Maurizio Sarri. "Mi sto allenando e spero che presto arrivi qualcosa che mi entusiasmi. Ormai voi giornalisti sapete più di me. Scopro notizie che nemmeno io so ancora. Riguardo il mercato sono sereno, la vivo in attesa", ha risposto Insigne sul suo futuro. 

