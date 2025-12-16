Insigne tra ritorno in Serie A e Nazionale: "Italia? Gattuso sa il mio pensiero, la voglia c'è"

"Inter, Milan e Napoli hanno tutte grandi campioni. Penso che sarà un campionato molto combattuto e potranno lottare fino alla fine, però spero che sia il Napoli a trionfare", ha detto Insigne sulla lotta scudetto mentre soffermandosi sulla sua ex squadra: "Quest'anno c'è stata parecchia sfortuna a livello di infortuni ma sono convinto che il mister saprà uscire anche da questa situazione".