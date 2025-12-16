Insigne tra ritorno in Serie A e Nazionale: "Italia? Gattuso sa il mio pensiero, la voglia c'è"

Qualche mese fa Lorenzo Insigne ha terminato la sua esperienza in Canada, dove giocava con i Toronto FC da anni. A differenza di Federico Bernardeschi, anche lui nel club canadese, l'ex Napoli però non ha ancora trovato una nuova squadra per rimettersi in gioco.
Insigne però si sta allenando in attesa di una chiamata che potrebbe arrivare presto. Non sono mancati i rumors in questo periodo sul suo possibile ritorno in Serie A.
Ma potrà davvero accadere? Il fantasista ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dove ha affrontato anche l'argomento Nazionale e il rapporto con Gennaro Gattuso.