L'ex capitano del Napoli è fuori dai piani del Toronto FC di Fraser: non convocato per la prima partita ufficiale della nuova stagione.

Lorenzo Insigne sta vivendo una situazione complicata con il Toronto FC.

Nonostante sia uno dei calciatori più pagati della Major League Soccer, l’ex capitano del Napoli rischia di restare ai margini della squadra almeno fino all'estate.

L’attaccante napoletano, attualmente in forza alla franchigia canadese, non rientra nei piani del nuovo allenatore Robin Fraser, che non lo ha nemmeno convocato per la prima partita ufficiale in stagione contro il DC United, terminata 2-2.

Se non dovesse esserci un accordo che porti al suo trasferimento, l'attaccante napoletano potrebbe trovarsi a trascorrere tutta la stagione fuori rosa, senza la possibilità di scendere in campo fino a giugno.