"Ingiustizia!", la moglie di Raphinha sfoga la sua rabbia per l'esclusione della stella del Barcellona dalla formazione ideale The Best FIFA

La forma di Raphinha nella scorsa stagione lo aveva portato ad essere indicato tra i favoriti per la vittoria del Pallone d'Oro. Ma il premio è andato a Dembele, che ha vissuto una stagione storica con il PSG e ha conquistato Ligue 1, Coupe de France e Champions League. Raphinha ha affermato di meritare un riconoscimento maggiore.

Dopo la recente partita di Champions League tra Barcellona e Chelsea, ha dichiarato ai giornalisti: "Meritavo molto di più, ma si tratta di premi individuali e, collettivamente, abbiamo perso la Champions League, che è quello che vogliamo. Non sono cose che posso controllare. La gente, i giornalisti... Io controllo solo quello che succede in campo".

Alla domanda sul perché non sia arrivato più in alto nella classifica del Pallone d'Oro, ha risposto: "Siete voi che dovreste spiegarlo. Ho fatto tutto quello che potevo. Continuerò a cercare di migliorare, tutto qui".

Raphinha ha chiuso al quinto posto nella classifica finale dietro a Dembele, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah.