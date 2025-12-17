Pubblicità
FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Gill Clark

"Ingiustizia!", la moglie di Raphinha sfoga la sua rabbia per l'esclusione della stella del Barcellona dalla formazione ideale The Best FIFA

La moglie di Raphinha esplode contro l'esclusione dell'attaccante del Barcellona che non è stato inserito nella formazione ideale The Best FIFA e parla di "ingiustizia".

La moglie della stella del Barcellona Raphinha è furiosa per l'ennesima esclusione del marito.

L'attaccante è uno dei grandi assenti dalla formazione The Best FIFA XI ed era stato precedentemente escluso anche dalla FifPro World XI. 

La decisione di ignorare ancora una volta il brasiliano è una vera sorpresa, dopo che ha giocato un ruolo chiave per il Barcellona nella scorsa stagione, quando la squadra di Hansi Flick ha vinto tre titoli: Liga, Copa del Rey e Supercoppa spagnola.

  • RAPHINHA SNOBBATO DALLA FIFA

    Raphinha ha subito un nuovo affronto questa settimana con l'annuncio della formazione The Best FIFA XI. I compagni di squadra del Barcellona Pedri e Lamine Yamal sono stati inseriti nella formazione, così come la stella del PSG Ousmane Dembele, Jude Bellingham e Cole Palmer. Non c'è stato posto invece per Raphinha, nonostante abbia disputato una stagione in cui ha segnato 18 goal e fornito 10 assist in 36 partite di campionato ed è stato nominato Giocatore della stagione della Liga. Raphinha era stato inserito nella lista iniziale di 26 giocatori candidati per la formazione, ma non è riuscito a ottenere abbastanza voti dai suoi colleghi per entrare nella squadra finale. Non è la prima volta che Raphinha viene ignorato. Era stato escluso anche dalla FifPro World XI e aveva reagito in modo provocatorio con una serie di post sui social media in cui mostrava goal, assist e trofei della scorsa stagione.

  • Raphinha wife(C)Getty images

    LA RABBIA DELLA MOGLIE DI RAPHINHA

    La moglie di Raphinha, Natalia Rodrigues, ha espresso chiaramente la sua rabbia nel vedere il marito nuovamente snobbato. Rodrigues ha definito il voto finale un'"ingiustizia" e ha chiesto scherzosamente "Raphinha gioca a basket?" in alcuni post su Instagram. 

    La moglie della stella del Barcellona ha anche scritto "non cercano nemmeno più di nasconderlo" e "ma non meritava di essere tra gli XI?" in una serie di messaggi che sono stati poi cancellati.

  • SOLO QUINTO AL PALLONE D'ORO

    La forma di Raphinha nella scorsa stagione lo aveva portato ad essere indicato tra i favoriti per la vittoria del Pallone d'Oro. Ma il premio è andato a Dembele, che ha vissuto una stagione storica con il PSG e ha conquistato Ligue 1, Coupe de France e Champions League. Raphinha ha affermato di meritare un riconoscimento maggiore. 

    Dopo la recente partita di Champions League tra Barcellona e Chelsea, ha dichiarato ai giornalisti: "Meritavo molto di più, ma si tratta di premi individuali e, collettivamente, abbiamo perso la Champions League, che è quello che vogliamo. Non sono cose che posso controllare. La gente, i giornalisti... Io controllo solo quello che succede in campo". 

    Alla domanda sul perché non sia arrivato più in alto nella classifica del Pallone d'Oro, ha risposto: "Siete voi che dovreste spiegarlo. Ho fatto tutto quello che potevo. Continuerò a cercare di migliorare, tutto qui".

    Raphinha ha chiuso al quinto posto nella classifica finale dietro a Dembele, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah.

  • LA STIMA DI SIMEONE

    Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone condivide questa opinione e ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal fatto che Raphinha non fosse in cima alla classifica del Pallone d'Oro, dichiarando ai giornalisti: "Raphinha è un giocatore incredibile. Può giocare ovunque. Come ala, come centrocampista, come attaccante o anche come terzino. Sa segnare, sa creare, pressa e corre. Non capisco come abbia fatto a non vincere il Pallone d'Oro. Per quanto mi riguarda, lo sceglierei sempre".

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    TRASCINATORE DEL BARCELLONA

    La stagione 2025-26 di Raphinha è stata finora compromessa da un infortunio, ma ora è tornato in forma e  ricoprirà nuovamente un ruolo importante nel Barcellona. 

    Il ventottenne ha segnato sei goAl e fornito tre assist in sole dieci presenze nella Liga nella stagione in corso, dimostrando quanto sia fondamentale per il club catalano. 

    Si è ipotizzato che Raphinha potesse essere tentato di lasciare il Barcellona per un trasferimento redditizio in Arabia Saudita, ma ha smentito queste voci: "Non so davvero da dove prendano tutte queste sciocchezze".

    La squadra di Flick è attualmente in testa alla Liga con quattro punti di vantaggio, in vista dell'ultima partita del 2025 di domenica contro il Villarreal.

0