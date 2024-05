Infortunio per l'attaccante olandese nel finale del match contro il Napoli: scoppia in lacrime in panchina.

Finale di stagione sfortunato per uno dei grandi protagonisti della Serie A, ovvero Joshua Zirkzee. L'attaccante del Bologna, infatti, non è riuscito a trattenere le lacrime dopo il cambio in Napoli-Bologna. Zirkzee è stato sostituito nella ripresa, sul risultato di 0-2, per un problema fisico che pare essere serio. L'articolo prosegue qui sotto