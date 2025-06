Piotr Zielinski si è fermato durante un allenamento con la sua Nazionale: le condizioni in vista del Mondiale per Club con l'Inter.

Non arrivano buone notizie per l'Inter dalla Polonia sulle condizioni di Piotr Zielinski.

Il centrocampista, già reduce da una stagione travagliata sotto il profilo fisico, ha accusato un nuovo problema.

Zielinski non sarà a disposizione per la partita contro la Finlandia e le sue condizioni sono da valutare in vista del Mondiale per Club.