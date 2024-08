L'attaccante della Dea è stato fermato da un risentimento all'adduttore sinistro: salterà il big match di venerdì a San Siro.

Brutta notizia per Gian Piero Gasperini e per l'Atalanta a due giorni dalla sfida di campionato in programma venerdì sera a San Siro contro l'Inter.

Nicolò Zaniolo è stato fermato da un problema di natura muscolare e, di conseguenza, non sarà a disposizione per il match del Meazza.