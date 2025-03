Infortunio Zaccagni: le condizioni dell'attaccante dopo Milan-Lazio

L'attaccante della Lazio è uscito acciaccato dalla sfida del Meazza contro i rossoneri: la sua presenza in Europa League è a rischio.

Tra i grandi protagonisti dell'importante vittoria esterna della Lazio a San Siro contro il Milan, c'è stato ovviamente Mattia Zaccagni.

Il numeri 10 biancoceleste ha inscenato l'ennesima prova di grande spessore della sua stagione, sbloccando il risultato nel primo tempo con un puntuale tap-in spaccata, buono per ribadire in rete la precedente respinta di Maignan.

Tuttavia, l'esterno offensivo della Lazio è uscito dal campo in non perfette condizioni fisiche e le sue condizioni sono dunque da valutare in vista dei prossimi impegni biancocelesti, in primis per la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen.