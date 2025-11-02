Infortunio Yildiz, gioca in Champions? Come sta, gli esami e quando torna in campo con la Juventus

Buona la prima per Spalletti. La Juventus ha battuto 2-1 la sorpresa Cremonese in trasferta, riuscendo ad ottenere il secondo successo consecutivo utile ad avvicinarsi alla vetta della classifica. Una gara decisa da Kostic e Cambiaso in cui uno dei massimi trascinatori bianconeri, ovvero Kenan Yildiz, non è stato presente causa infortunio.

Indisponibile per Cremonese-Juventus, Yildiz dovrebbe però essere in campo per la nuova partita del calendario bianconero che vedrà il team Spalletti affrontare lo Sporting Lisbona allo Stadium. Un match da vincere a tutti i costi considerando il deludente cammino europeo fin qui, in cui la classe del talentino turco dovrà essere fondamentale per cambiare le sorti continentali.

Le sensazioni sono positive, considerando come il problema al ginocchio accusato da Yildiz non sia effettivamente grave.