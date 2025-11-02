Pubblicità
Pubblicità
Kenan Yildiz of Juventus in actionGetty Images
GOAL

Infortunio Yildiz, gioca in Champions? Come sta, gli esami e quando torna in campo con la Juventus

Il giocatore turco ha saltato la partita di campionato contro la Cremonese, la prima di Spalletti sulla panchina della Juventus. Ora i bianconeri sfideranno lo Sporting Lisbona.

Pubblicità

Buona la prima per Spalletti. La Juventus ha battuto 2-1 la sorpresa Cremonese in trasferta, riuscendo ad ottenere il secondo successo consecutivo utile ad avvicinarsi alla vetta della classifica. Una gara decisa da Kostic e Cambiaso in cui uno dei massimi trascinatori bianconeri, ovvero Kenan Yildiz, non è stato presente causa infortunio.

Indisponibile per Cremonese-Juventus, Yildiz dovrebbe però essere in campo per la nuova partita del calendario bianconero che vedrà il team Spalletti affrontare lo Sporting Lisbona allo Stadium. Un match da vincere a tutti i costi considerando il deludente cammino europeo fin qui, in cui la classe del talentino turco dovrà essere fondamentale per cambiare le sorti continentali.

Le sensazioni sono positive, considerando come il problema al ginocchio accusato da Yildiz non sia effettivamente grave.


  • INFORTUNIO ED ESAMI

    Yildiz non si è sottoposto ad esami per valutare l'entità dell'infortunio, considerando che il problema al ginocchio accusato non è stato affatto grave.

    Il giocatore turco era alle prese con un fastidio al ginocchio da un po' di tempo e per questo era partito dalla panchina anche nella partita contro la Lazio, decisiva per l'esonero di Tudor. 

    Visti i tanti impegni, Spalletti ha scelto di non rischiare il giocatore nella partita contro la Cremonese, così da averlo al meglio in quella fondamentale contro lo Sporting.

    • Pubblicità

  • YILDIZ TITOLARE IN CHAMPIONS?

    Aver risparmiato Yildiz in Champions League dovrebbe permettere a Spalletti di schierarlo dal primo minuto nella quarta partita europea di martedì. 

    Non è ancora chiaro se il turco entrerà a gara in corso o partirà subito titolare, ma la base è che Yildiz dovrebbe essere convocato per il match contro lo Sporting.

    Nella serata di lunedì arriveranno comunque maggiori informazioni a tal riguardo con la conferenza stampa di Spalletti e la lista dei convocati diramata successivamente. 

    Domenica intanto Yildiz si è allenato regolarmente in gruppo al contrario di Kelly, che ha svolto lavoro personalizzato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA STAGIONE DI YILDIZ

    Partite in stagione16
    Goal di Yildiz6
    Assist di Yildiz6

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

    JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kelly, Rugani, Gatti; Cambiaso, McKennie, Thuram, Kalulu; Yildiz, Koopmeiners, Vlahovic. All. Spalletti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Primeira Liga
Benfica crest
Benfica
BEN
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP