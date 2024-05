Infortunio Vlasic, c'è lesione: quando torna e i tempi di recupero

Il centrocampista croato classe 1997 ha rimediato una lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra: per lui stagione finita.

Il Torino perde Nikola Vlasic. Il centrocampista croato ha rimediato una lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra che lo costringerà a saltare le ultime tre gare della stagione.

Vlasic si è infortunato nel corso della sfida di venerdì scorso contro il Bologna e nella giornata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali di rito per verificare l’entità dell’infortunio.

Brutte notizie per Ivan Juric, che non potrà contrare sul suo connazionale in occasione delle reti contro Verona, Milan e Atalanta.