Infortunio Touré: quando rientra e quali partite salta

El Bilal Touré ha smaltito la rottura del retto femorale: niente Coppa d'Africa, convocato contro il Frosinone e l'Udinese in campionato.

Dire che l'annata di El Bilal Touré, nuovo attaccante dell'Atalanta, è iniziata male è un eufemismo. Alla vigilia della prima giornata di Serie A, infatti, uno dei due grandi colpi della Dea per rivoluzionare il reparto offensivo nerazzurro è finito ko.

Arrivato in virtù dell'addio di Hojlund al pari di quelli di Boga e Malinovskyi, El Bilal Touré non ha potuto mettersi in mostra nelle prime giornate della Serie A 2023/2024 a causa delll'infortunio rimediato proprio mentre l'Atalanta di Gasperini preparava l'esordio del nuovo torneo.

Il peggio però è alle spalle, con El Bilal Touré convocato per la prima volta con l'Atalanta nella sfida contro il Frosinone.