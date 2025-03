Infortunio Taremi, salterà Derby e Serie A: niente Milan, nuove informazioni tra una settimana

L'attaccante iraniano non giocherà in Coppa Italia contro il Milan, ma potrebbe saltare anche altre sfide (oltre al Parma).

Mehdi Taremi ha rimediato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Questo l'infortunio subito dall'attaccante iraniano, che si è sottoposto ad esami nella mattinata di lunedì 31 marzo. Per questo motivo, dunque, l'ex Porto non potrà prendere parte alle prossime partite ufficiali, tra cui il Derby di Coppa Italia contro il Milan.

Non solo la sfida di mercoledì 2 aprile contro il Milan, ma anche la trasferta di Serie A contro il Parma del prossimo weekend. Nella nota in cui l'Inter ha fornito aggiornamenti su Taremi, infatti, viene chiarito come la "sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana".

Tradotto, Taremi potrebbe essere in dubbio anche per la partita d'andata contro il Bayern Monaco, nonchè eventuali successive gare in caso di mancato recupero. Un problema da non sottovalutare insomma, proprio nel momento che vede anche Lautaro Martinez fuori per infortunio.