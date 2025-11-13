Infortunio Suzuki: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta il portiere del Parma

La sfida con il Milan di sabato 8 novembre ha lasciato in eredità al Parma un importantissimo punto ottenuto rimontando da uno svantaggio di due reti, ma anche un infortunio con il quale dover fare i conti: quello di Zion Suzuki.
Il portiere, che è comunque riuscito a completare la partita restando in campo fino al triplice fischio finale, potrebbe essere costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.
A confermarlo il giorno successivo è stato lo stesso club ducale attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.