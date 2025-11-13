Pubblicità
Leonardo Gualano

Infortunio Suzuki: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta il portiere del Parma

Il portiere del Parma, Zion Suzuki, si è operato dopo aver riportato un infortunio alla mano sinistra nel corso della sfida con il Milan: le sue condizioni.

La sfida con il Milan di sabato 8 novembre ha lasciato in eredità al Parma un importantissimo punto ottenuto rimontando da uno svantaggio di due reti, ma anche un infortunio con il quale dover fare i conti: quello di Zion Suzuki.

Il portiere, che è comunque riuscito a completare la partita restando in campo fino al triplice fischio finale, potrebbe essere costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

A confermarlo il giorno successivo è stato lo stesso club ducale attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

  • LA NOTA DEL PARMA

    “In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi”.

  • SUZUKI SOTTO I FERRI

    Oggi, giovedì 13, il Parma ha comunicato che Suzuki si è operato in Giappone:

    "Nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio.

    L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu".

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Il Parma non ha reso noti i tempi di recupero necessari per rivedere Suzuki in campo, ma la certezza, specialmente dopo l'intervento chirurgico, è che i tempi di recupero non saranno brevi.

    Tre mesi minimo: questo è il periodo di tempo che Suzuki dovrà osservare ai box. Il portiere ducale tornerà dunque in campo solo a 2026 inoltrato e in particolare a febbraio.

  • CHI SOSTITUISCE SUZUKI

    Cuesta perde dunque un titolare inamovibile che sin qui ha giocato tutte le partite di campionato ed anche le due disputate in Coppa Italia.

    A sostituirlo durante la sua assenza sarà il vice Edoardo Corvi, che sarà affiancato dal terzo portiere Filippo Rinaldi

