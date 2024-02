Infortunio Saelemaekers, è trauma distorsivo-contusivo alla caviglia: i suoi tempi di recupero

Il Bologna deve fare i conti con un infortunio occorso ad Alexis Saelemaekers: le sue condizioni in vista dello scontro diretto contro l'Atalanta.

In panchina per tutta la partita contro il Verona, Alexis Saelemaekers è costretto a fermarsi: una brutta notizia per un Bologna che anche sulla verve dell'ex rossonero sta costruendo una stagione da favola.

Problemi a una caviglia per Saelemaekers, che nella giornata di mercoledì 28 febbraio non si è allenato a Casteldebole assieme al resto della truppa di Thiago Motta: un contrattempo che ha fatto immediatamente scattare l'allarme.

Ma cosa si è fatto Saelemaekers? Quali sono i suoi tempi di recupero?