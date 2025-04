Infortunio Ricci: quando torna? Condizioni e tempi di recupero dopo il forfait in Napoli-Torino Serie A Torino S. Ricci Fantacalcio

Samuele Ricci, out in extremis a pochi minuti da Napoli-Torino, spera di smaltire la tendinopatia rotulea e di tornare in campo col Venezia.