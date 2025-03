Infortunio Retegui in Nazionale: quando torna l'attaccante dell'Atalanta, la data del rientro e i tempi di recupero

Mateo Retegui si è fermato alla vigilia di Italia-Germania di Nations League: cosa si è fatto il centravanti e quando potrà tornare in campo.

Mateo Retegui non giocherà Italia-Germania: è questa la notizia arrivata da Appiano Gentile, sede del ritiro della Nazionale di Luciano Spalletti, alla vigilia della partita di San Siro valida per l'andata dei quarti di finale di Nations League.

Infortunio per l'attaccante dell'Atalanta, che era in ballottaggio con Moise Kean per il ruolo di punta più avanzata dell'undici azzurro e che, ora, dovrà giocoforza lasciare spazio al giocatore della Fiorentina.

Ma che cosa si è fatto Retegui? Quando potrà tornare in campo? Le indicazioni in vista sia della partita di ritorno contro la Germania che delle gare dell'Atalanta dopo la sosta.