Infortunio Provedel, cosa si è fatto contro l'Udinese e quando rientra: condizioni e tempi di recupero

Problema alla caviglia per Provedel nel finale di Lazio-Udinese e stop per diverse partite: al suo posto è pronto Mandas.

La Lazio perde Ivan Provedel per diverse partite. Infortunato nella partita persa all'Olimpico contro l'Udinese, il portiere italiano dovrà saltare alcune gare della squadra di Sarri tra Serie A e Coppa Italia.

Uscito dolorante dal campo e trasportato in ambulanza per il forte colpo subito alla caviglia, Provedel non potrù prendere parte alle gare successive al 28esimo turno di Serie A, ma anche alla prossima fase della Coppa Italia tra Lazio e Juventus.

Pronto Mandas al posto di Provedel, già alle prese con il recupero per poter tornare in campo il prima possibile in vista del finale di stagione.