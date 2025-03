Gian Piero Gasperini perde Stefan Posch per una lesione del bicipite femorale sinistro: l'ex Bologna starà fuori per circa 30-40 giorni.

La marcia di avvicinamento della Dea a Juventus-Atalanta, viene macchiata dall'infortunio di Stefan Posch.

Il difensore austriaco non potrà giocare la supersfida di domenica sera all'Allianz Stadium - e non solo - in quanto vittima di un problema muscolare, che lo terrà fuori per diverse settimane.

Quando torna Posch? Quante e quali partite salta? Condizioni e tempi di recupero.